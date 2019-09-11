Dolar TL neden yükseliyor?

Ethem Umut Beytorun/ Kurumsal Finansman Müdürü Yurt içi piyasalar veri akışı açısından sakin geçecek. Endeks haftanın ikinci işlem gününü yüzde 0,60 değer kazancı ile 607,92 puanlık artış göstererek günü 101,212 seviyesinden günü kapattı. Toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ,Holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazancı ile günü tamamladı.Sektör endekslerinin arasında en çok yükselen yüzde 2.76 ile Teknoloji Sektörü olurken, en çok düşüş gösteren ise yüzde -2,57 İle Spor Sektörü oldu. Gün açılışını 100,614 seviyesinden yapan Endeks en yüksek 101,410 seviyesini test etti.Gün içinde alıclı bir seyir izleyen Endeks gelen olumlu tepkiyle ile günü bir önceki güne göre puan artışıyla kapatmış oldu. Haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında en çok yükselen firmalar;BERA yüzde 8,82,FLAP yüzde 8,43,GSDHO yüzde 6,74, KERVT yüzde 5,15 ,KRDMD yüzde 4,55 iken CLEBI yüzde -3,86,METRO yüzde -3,55,MGROS yüzde -3,31, BJKAS yüzde -3,17,PARSN yüzde -3,02 ile en çok düşüş gösteren firmalar oldu. Bugün yurt içine baktığımızda veri akışı sakin iken , yurt dışında ise ABD tarafında Üretici Fiyat Endeksi,Ham Petrol Stokları verisi piyasa için yakından takip edilebilir.

Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan endeks için günlük pivot noktası 101.000 olarak takip edilirken yükselişlerde 101.600 – 102.000 – 102.700 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 100.500 – 99.900 – 99.500 destekleri gündeme gelebilir. VİOP30 / Viop30’da Yükselişine Devam Etti/ Günlük Değişim yüzde 0,63 Viop-30 Ekim Vadeli Endeks ise, Salı gününde açılışı 127,700 seviyesinden yaptı. Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Viop-30 Ağustos Endeksi, en düşük 127,125 seviyelerini gördükten sonra kapanışı 128,500 seviyesinden yaparak bir önceki güne göre yüzde 0,63 değişim ile günü tamamladı. Viop-30 için yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli direnç noktaları 129,700-129,200-128,800 iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken destek noktaları ise 128,00-127,500-126,600 seviyeleri olacaktır. Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Eylül ayı DolarTL kontratına baktığımızda ise haftanın ikinci işlem gününde açılışı 5,7852 seviyesinden yapan kontrat alıcılı bir seyir izledi.Önceki gün kapanışına göre yüzde 0,42 değişim ile günü 5,8295 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Kontrat için yukarı seviyelerde 5,8700-5,8500-5,8300 önemli direnç seviyeleri iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 5,8100-5,7900-5,7700 seviyeleri olacaktır.

Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında Ekim ayı OnsAltın kontratına baktığımızda haftanın ikinci işlem gününde açılışı 1500,65 seviyesin yapan emtia kontratı gün boyu satıcılı bir seyir izledi ve en düşük 1507,30 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün kapanışına göre yüzde -0,32 değişim göstererek 1502,90 seviyesinden günü tamamlamış oldu. Emtia Kontratı için yukarı seviyelerde 1514-1510-1507 önemli direnç noktaları iken aşağı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken önemli destek noktaları ise 1495-1490-1480 seviyeleri olacaktır. EURUSD/Parite Yatay Seyir İzledi /1.1061 Önemli Direnç Seviyesi /Günlük Değişim yüzde - 0,04 ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 26.909 puan, S&P 500 Endeksi yüzde 0,03 artışla 2.979 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi yüzde 0,04 kayıpla 8.084 puan seviyelerinde seyretti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi. İngiltere İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, 2019 Mayıs-Temmuz ayında işsizlik 11 bin düşerek 1.29 milyona geriledi.İngiltere’de başvuru sayısı Temmuzda yüzde 3.2’ye seviyesinde gerçekleşmesine karşılık Ağustos ayında yüzde 3.3 arttı. Dört saatlik grafikte yeniden hareketli ortalamaların altında kalan parite için günlük pivot noktası 1.1044 olarak takip edilirken yükselişlerde 1.1055 - 1.1061 - 1.1072 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Düşüşlerde 1.1033 – 1.1026 – 1.1015 destekleri gündeme gelebilir.

USDTRY– DolarTL Yükselişe Devam Etti / 5.7900 Önemli Direnç Seviyesi /Günlük Değişim yüzde 0,31 ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 26.909 puan, S&P 500 Endeksi yüzde 0,03 artışla 2.979 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi yüzde 0,04 kayıpla 8.084 puan seviyelerinde seyretti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Euro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Türkiye İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların üstünde fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,7600 olarak takip edilirken düşüşlerde 5,7400 – 5,7300 – 5,7100 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5,7800 – 5,7900 – 5.8100 dirençler olarak takip edilebilir. ALTIN – Ons Altında Satıcılı Seyir Devam Etti / 1479 Önemli Destek Seviyesi / Günlük Değişim yüzde - 0,89