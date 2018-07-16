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Altın fiyatları ne kadar? (16 Temmuz çeyrek, gram, yarım altın fiyatları)

ANALİZ-EMTİA HABERLERİ  | 16.07.2018 08:02 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı... Altın yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? (16 Temmuz çeyrek, gram, yarım altın fiyatları)

Altın fiyatları, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlamıştı.

ALTINDA SON DURUM

Altın uzmanları ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini ifade ettiler.

Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Temmuz altın fiyatları...

Gram altın alış 193,41 TL, satış 193,55 TL

Altın/Ons fiyatı, alış 1.243,64 TL, satış 1.243,82 TL

Çeyrek altın, alış 309,46 TL, satış 316,46 TL

Cumhuriyet altını, alış 1.282,00 TL, satış 1.295,00 TL

Yarım altın, alış 616,99 TL, satış 632,91 TL

Ziynet altını, alış 1.237,85 TL, satış 1.261,95 TL

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