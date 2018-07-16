Altın fiyatları ne kadar? (16 Temmuz çeyrek, gram, yarım altın fiyatları)

Altın fiyatları, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlamıştı.
ALTINDA SON DURUM
Altın uzmanları ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini ifade ettiler.
Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Temmuz altın fiyatları...
Gram altın alış 193,41 TL, satış 193,55 TL
Altın/Ons fiyatı, alış 1.243,64 TL, satış 1.243,82 TL
Çeyrek altın, alış 309,46 TL, satış 316,46 TL
Cumhuriyet altını, alış 1.282,00 TL, satış 1.295,00 TL
Yarım altın, alış 616,99 TL, satış 632,91 TL
Ziynet altını, alış 1.237,85 TL, satış 1.261,95 TL
Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)
'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum