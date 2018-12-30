FİNANS

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

ANALİZ-EMTİA HABERLERİ  | 30.12.2018 09:15 | Son Güncelleme

Yeni yılda altında beklenti ne? Altında yeni rekorlar gelecek mi? Gram altının seyri ne olacak? 2019 öncesi gram altınla ilgili olarak önemli değerlendirmeler geldi.

Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altında, 2019'da yeni rekorlar beklemiyor.

"230 LİRAYI GÖREBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "2019'da ons altının 1.350 dolara kadar yükselmesi durumunda gram altın da 230 lirayı görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA VADEDE İLK HEDEF 230 LİRALARI KONUŞMAK"

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ise, "Teknik olarak gram altında 216 liranın üstü, yukarı hareketi destekleyebilir. Orta vadede ilk hedef olarak 230 liraları konuşmak mümkün" dedi.

Kayna: AA

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