Yeni yıl için altın uyarısı! 2019'da beklenti ne, rekor gelecek mi?

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altında, 2019'da yeni rekorlar beklemiyor.

"230 LİRAYI GÖREBİLİR"



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "2019'da ons altının 1.350 dolara kadar yükselmesi durumunda gram altın da 230 lirayı görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA VADEDE İLK HEDEF 230 LİRALARI KONUŞMAK"



A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ise, "Teknik olarak gram altında 216 liranın üstü, yukarı hareketi destekleyebilir. Orta vadede ilk hedef olarak 230 liraları konuşmak mümkün" dedi.

Kayna: AA

