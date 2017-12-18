Altın analiz

18 Aralık 2017 17:41
Altın analiz

Ons altın 1250 dolar destek seviyesinden kuvvet alarak yukarı yönde tepki vermesine karşın 1262 dolar direncini aşacak güç bulamıyor.

 İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz: 

 
ABD vergi paketine yönelik oluşan iyimser beklentiler doların pozitif bir duruş izlemesine sınırlı bir şekilde yardımcı olmasına karşın, bunun güçlü bir şekilde devam ettiğini söylemek zor. Ons altın sabah saatlerinden bu yana yukarı yönlü hareketini bir miktar daha genişleterek 1260$ seviyesini test etti. Günün geri kalanında önemli bir veri akışı yer almıyor fakat vergi tasarısına yönelik gelişmeler piyasaların takibinde olacak. Yarın oylamanın yapılabileceğine dair haber kaynaklarında detaylar yer alıyor. Şayet onaylanırsa bu durum sürpriz değil ve fiyatlanan bir gelişme olması nedeniyle dolar cephesinde bir ralli başlatabilir demek çok doğru olmaz. Dolayısıyla veri bazlı hareketlerin sınırlı kalacağı hafta genelinde vergi tasarısına yönelik gelişmeler yakından takip edilmeli. 
 
Teknik Analiz: Ons altın 1250$ destek seviyesinden kuvvet alarak yukarı yönde tepki vermesine karşın 1262$ direncini aşacak güç bulamıyor. Yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 1262$ direnci üzerine kalıcı seyirlere ihtiyaç olabilir. Buna karşın aşağıda 1250dolar destek seviyesi kırılırsa kısa vadeli ikinci bir destek noktası olarak 1242$ seviyesi hedeflenebilir. 
 
Altın
Dirençler: 1262 / 1270 / 1283
Destekler: 1250 / 1242 / 1234

Gümüş
Direnç: 16.10 / 16.55 / 17.30 
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40 
 
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