Altın analiz

İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz:

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1346$ - 1351$ aralığında bir fiyat hareketi izledi. Bugün resmi tatil nedeniyle Çin ve Japonya'nın yanı sıra ABD piyasaları da kapalı olacak. Piyasalarda ki fiyat hareketlerine bakıldığında oldukça hacimsiz seyirlerin olduğu söylenebilir. Veri takviminin de sakin kaldığı bugünde önemli bir haber akışı yer almadığı müddetçe kıymetli metalde zayıf seyirlerin korunması beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1350$ seviyesinin altına uzaması ile 1344$ desteğine kadar gevşedi. Bu noktaya yakın seviyelerden tepki alımları ile karşılaşan ons altının yukarı yönlü hamlesinde 1350$ direncinin önemli olduğuna dikkat etmekte fayda var. Buna karşın aşağıda 1344$ altındaki seyirler aşırı derinleşmediği müddetçe bu alandestek dönüşlerinde değerlendirilebilir.

Altın

Dirençler: 1350 / 1362 / 1366

Destekler: 1344 / 1334 / 1327

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10