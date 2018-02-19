FİNANS

Altın analiz

19 Şubat 2018 16:59

Ons altın 1350$ seviyesinin altına uzaması ile 1344$ desteğine kadar gevşedi.

Altın analiz

 İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz:

 
Ons altın haftanın ilk işlem gününde 1346$ - 1351$ aralığında bir fiyat hareketi izledi. Bugün resmi tatil nedeniyle Çin ve Japonya'nın yanı sıra ABD piyasaları da kapalı olacak. Piyasalarda ki fiyat hareketlerine bakıldığında oldukça hacimsiz seyirlerin olduğu söylenebilir. Veri takviminin de sakin kaldığı bugünde önemli bir haber akışı yer almadığı müddetçe kıymetli metalde zayıf seyirlerin korunması beklenebilir.
 
Teknik Analiz: Ons altın 1350$ seviyesinin altına uzaması ile 1344$ desteğine kadar gevşedi. Bu noktaya yakın seviyelerden tepki alımları ile karşılaşan ons altının yukarı yönlü hamlesinde 1350$ direncinin önemli olduğuna dikkat etmekte fayda var. Buna karşın aşağıda 1344$ altındaki seyirler aşırı derinleşmediği müddetçe bu alandestek dönüşlerinde değerlendirilebilir.
 
Altın
 
Dirençler: 1350 / 1362 / 1366
Destekler: 1344 / 1334 / 1327
 
Gümüş
 
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Analiz Haberler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın