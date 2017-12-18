VİOP analiz

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:

Güne negatif başlayan endeks günü yüzde 0,37 düşüşle 128.350’den kapattı. Yurtdışı piyasalardaki satış baskısı ve ABD’deki davaya ilişkin gelişmelerin etkisiyle BIST düşen Tahvil faizlerine rağmen günü düşüşle tamamladı.

Bugün yurtiçinde TÜFE enflasyon verisi takip edilecek.Beklenti altındaki verilerin başta faizler olmak üzere piyasalar tarafından pozitif fiyatlanması aksine yüksekverinin satış baskısı oluşturması beklenir. Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak fabrika siparişleri günün önemli diğer verisi olacak. ABD’deki davaya ilişkin karar süreci beklenirken, dava sonuçlanıncaya kadar TL varlıklar üzerindeki negatif baskı ve dalgalanmanın devam etmesi beklenmektedir. Ancak davaya ilişkin negatif beklentiler yeterince fiyatlandırıldığı için başta BIST olmak üzere TL varlıklar global risk iştahının pozitif seyretmesi durumunda tepki alımları gerçekleştirebilir. Düşüş eğilimini devam ettiren CDS ve tahvil faizleri BIST’te satış baskısı devam etse hızlı tepki alımları oluşabileceğine işaret etmektedir.

Yeni haftaya global piyasalar karışık bir seyirle başlıyor. BIST’in güne yatay yakın hafif eskiyle başlaması bekleniyor.





Aralık Vade Dolar/TL Kontratı

Güne yükselişle başlayan Aralık vade Dolar/TL kontratı günü %0,13 yükselişle 3,961 seviyesinden kapattı. Dolar/ TL kontratı kısa vadeli yükselen trend desteğinin geçtiği 3,95’i aşağı kırması durumunda düşüşünü sırasıyla 3,915 ve 3,895 seviyelerine doğru hızlandırması beklenmektedir. Kontrat 3,95 üzerinde kaldıkça kısa vadede 4,00 seviyeleri hedef olmaya devam edecektir. Bu seviye üzerinde kontratta yükselişin hızlanarak devam etmesi beklenir. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki negatif uyumsuzluk ve negatif eğilim sonrası yükseliş eğilimi devam etse de kontratta düşüş eğilimin ilerleyen dönemde devam etmesi beklenmektedir. Kontratın güne 3,963’lardan hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz.

Destekler : 3,9500 3,9330 3,9150

Dirençler : 3,9750 4,0030 4,0200





BIST 30 Aralık Vade Kontratı

Endeks kontratının hafif negatif başlamasını bekliyoruz. Endeks gün içinde 127.800-128.000 aralığı üzerinde kaldıkça tepki yükselişini devam ettirmesi beklenir.

Endeksin 129.000 üzerinde tepki yükselişini sırasıyla 131.000 ve 133.000-133.500 aralığına doğru kuvvetlendirmesi beklenmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satımdan dönerek pozitife geçmesi ve son düşüşte momentumda oluşan pozitif uyumsuzluk geri çekilmeler olsa da tepki yükselişi eğiliminin kısa vadede devam edeceğine işaret etmektedir. Endeksin 127.800’ü tekrardan aşağı kırması durumunda ilk hedef 200 GHO’nın geçtiği 124.400’ler olmak üzere satış baskısının tekrar güçlendiğini görebiliriz. Gün içinde açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 127.800, Kısa (Short) pozisyonlar için de 129.000 zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir.

Destekler : 127.800 127.000 126.500

Dirençler : 129.000 129.800 131.200