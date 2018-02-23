VİOP analiz

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:

Güne negatif başlayan endeks kontratı dalgalı seyrettiği günü yüzde 0,38 yükselişle 144.125'den (uzlaşma) kapattı.

Fed tutanakları sonrası satıcılı seyreden ABD borsaları tekrar artıya geçerken, VIX endeksi 20 seviyesi altındaseyretmeye devam ediyor. Yurtiçinde Afrin'e ilişkin jeopolitik risk hassasiyeti azalırken, gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecek. Rejim askerleriyle doğrudan bir çatışma ortamı olmadıkça Jeopolitik risklerin

etkisinin sınırlı kalması beklenmektedir. Ancak olası nçatışma riskine ilişkin gelebilecek haber akışı daha önceki günlerdeki gibi TL varlıklarda hızlı satışlara neden olabilir.

CDS'ler TL varlıklar için şuan sistematik bir risk algısının olmadığına işaret ediyor. VIX endeksi geriledikçe ABD vediğer borsalardaki tepki yükselişlerinin güçlenerek devamı beklenir. BIST'in de Jeopolitik risklere rağmen global risk iştahı devam etikçe pozitif eğilimini koruması beklenir. Ancak son iki hafta yabancıların hem hisse hem de DİBS'te satıcı olması ve BIST yabancı payının kritik seviyelere gerilemesi BIST'te düşüş riskinin devam ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle Long pozisyonlarda zarar-kes seviyelerinin yakın belirlenmesinde yarar var.

Şubat Vade Dolar/TL Kontratı

Güne yükselişle başlayan Şubat vade Dolar/TL kontratı günü %0,04 düşüşle 3,794 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kontrat'ın yükselişini devam ettirmesi için 3,822'yiyukarı kırması gerekiyor. Kontrat bu seviye altında kaldıkça tekrardan 3,76 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Kontratın 3,822

üzerindeki kapanışlarda 2,85 ve 2895'lere doğru yükselişini hızlandırması beklenir. Teknik göstergelerde karışık görünüm var. Momentum geri çekilmenin devam edebileceğine işaret ediyor. Dolar/TL kontratının güne 3,794 seviyelerinden yataya yakın başlamasını bekleniyor.

Destekler : 3,7830 3,7600 3,7350

Dirençler : 3,8030 3,8220 3,8500





BIST 30 Şubat Vade Kontratı

Endeks kontratının güne hafif pozitif başlamasını bekliyoruz. Endeksin yükseliş eğilimini güçlendirerek devam ettirmesi için 144.800'ü yükselen hacimle yukarı kırarak üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Endeks bu seviyeyi üzerinde sırasıyla 147.000 ve 150.000'lere doğru yükselişini hızlandırması beklenmektedir. Kısa vadeli göstergeler ve momentumdaki eğilim geri çekilmeler olsa da yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir. Endeks 144.800 altında kaldıkça 139.600-140.000 aralığına geri çekilme riski devam edecektir.

Endeksin 139.600 altında düşüşünü 136.000'lere doğru hızlandırması beklenir. Orta vadeli göstergeler halen Sat konumunda olsa da MACD'daki güçlenme Al sinyali oluşturabileceğine işaret ediyor. Gün içinde açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 141.200, Kısa (Short) pozisyonlar için de 144.000 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler : 143.500 142.200 141.200

Dirençler : 144.800 145.600 146.800