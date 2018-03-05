VİOP analiz

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Analizi:



Güne negatif başlayan endeks kontratı bu eğilimi devam ettirerek günü yüzde 0,83 düşüşle 142.650’den (uzlaşma) kapattı. ABD’de korumacı ekonomi politikalarının hem ABD ekonomisine hem de küresel ekonomiye zarar verebileceği endişeleriyle başlayan satışlar güçlenerek devam ederken, ABD borsaları kapanışa doğru toparlanarak kayıplarını hızla geri aldı. BIST ise yurtdışına paralel satıcılı seyretse de relatif olarak pozitif ayrışarak yurtdışına göre güçlü görünümünü devam ettirdi. VIX endeksi tekrar 26 seviyelerine kadar yükselirken, ABD borsalarında gün içi volatilite yine yükseldi. BIST’in relatif olarak pozitif ayrışmasında son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün de etkisi olabilir. Ancak yeni haftaya başlarken yurtdışı borsalarda satıcılı seyir, petrol’de ise hafif yükseliş eğilimi var. Ancak ABD vadeli endeksleri BIST kapanışına %0,7 artıda seyrediyor. Bu nedenle Asya piyasalarındaki satışlara rağmen BIST’in güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. BIST’te mevcut satışlar halen son yükselişin düzeltmesi şeklinde ilerliyor. BIST’te kar satışları devam etse de sınırlı kalması ve tepki alımlarının oluşması beklenmektedir.



Nisan Vade Dolar/TL Kontratı



Güne düşüşle başlayan Şubat vade Dolar/TL kontratı günü yüzde 0,07 düşüşle 3,882 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kontratın yükseliş yönünde momentum kazanması için 3,89’u yukarı kırarak üzerinde kapanış oluşturması gerekiyor. Kontrat’ın bu seviye üzerinde yükselişini 3,95 ilk hedef olmak üzere hızlandırması

beklenmektedir. Kontrat 3,89 altında kaldıkça 3,85 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi yükseliş eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor. Dolar/ TL kontratının güne 3,875 seviyelerinden kapanışa göre düşüşle başlamasını bekliyoruz.



Destekler : 3,8680 3,8500 3,8300

Dirençler : 3,8900 3,9180 3,9500



BIST 30 Nisan Vade Kontratı



Endeks kontratının güne pozitif başlamasını bekliyoruz.Endeks kısa vadede 141.500 üzerinde kaldıkça geri çekilmeler olsa da yükseliş trendinin tekrar güç kazanarak ilk hedef 146.000’ler olmak üzere 150.000 üzerine doğru devam etmesi beklenmektedir. Orta vadeli göstergelerin halen pozitif tarafta olması ve ortalamalardaki eğilim kar satışları devam etse de yükseliş yönünde hareketine devam edeceği beklentisini desteklemektedir. Ancak kısa vadeli göstergelerdeki negatif eğilim devam etse de momentumdaki negatif eğilimin durması satış baskısı sonlanmasa da gün içinde tepki yükselişinin oluşacağına işaret etmektedir. Endeksin 141.500 altındaki

fiyatlamalarda 140.500 ilk hedef olmak üzere düşüşün devamı beklenir. Gün içinde açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 141.500, Kısa (Short) pozisyonlar için de 144.000 zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir.



Destekler : 141.500 140.500 139.700

Dirençler : 143.200 144.000 144.700

