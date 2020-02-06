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İyimser tablo sürer mi?

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 06.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Öncelikle Van'da yaşanan çığ felaketinde ve İstanbul'da pistte yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek yazıma başlamak istiyorum.

İyimser tablo sürer mi?

Maalesef üzücü gelişmeler artarak sürüyor. Depremler ülkemizin birçok yerinde bizleri yoklamaya devam ediyor.

Maalesef üzücü gelişmeler artarak sürüyor. Depremler ülkemizin birçok yerinde bizleri yoklamaya devam ediyor. Suriye'den şehit haberlerimiz geldi. Son olarak da Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'da pistte yaşanan uçak kazası ülkemizin kalbini dağladı. Bu iki elim haberde 36 can kaybı yaşandı. Umarım artık ülkemiz için iyi gelişme ve haberleri paylaşacağımız günler yaşarız. Bu felaketler son bulsun diyorum.

Tam 2020'ye ABD - Çin arasında 1. faz anlaşmasının yarattığı iyimserlikle başlıyorken, Çin'den dünyaya risk olarak yayılan virüs korkusu nedeniyle borsalarda sert satışlar yaşamıştık. Ama ABD'de iyi gelen şirket bilançoları, beklentileri aşan PMI ve özel sektör istihdam verileri, İngiltere ve Çin'den virüs ile ilgili ilaç üretilmek üzere olduğu haberleri ve üstüne de Çin'den 75 milyar dolarlık ABD ürününde daha tarifelerde indirim yapılacağı açıklamaları ABD borsalarında yeni rekorların kırılmasına, dünya borsalarında da benzer yükselişler yaşanmasına neden olmuş durumda.

BİST de, yukarıda saydığım gelişmelerin yanında, ABD'de yüksek mahkemenin kararını açıklayana kadar görülmekte olan Halkbank davasının dururulması yönündeki kararıyla sert yükseliş tepkileri verdi. Bu tepkiye aynı zamanda İdlib'deki şehit haberleri konusunda Rusya ile aramızın açılması nedeniyle ABD ile yakınlaşma beklentileri de pozitif etki yaptı. Lakin ben bu iyimserliği şimdilik biraz fazla görüyorum.

Çünkü ABD tarafında açıklanan veriler, Çin ile vürüs sorunundan etkilenmeyen geçmiş dönem verileri. Eğer Çin çok kısa sürede virüsü kontrol altına alıp, durma noktasına gelen ticaretini yeniden başlatamazsa, sonraki aylarda yaşanan daralmanın yansımaları diğer ülkelerin verilerinde de kendisini olumsuz yönde gösterecektir görüşündeyim. Bu yüzden Dow'daki yükselişin 29.550 civarı ile sınırlı kalarak yeniden satışların ve kar realizasyonlarının yaşanmasını bekliyorum. Aynı zamanda bu son gelişmelerle hızlı kayıp yaşayan ons altında da kısmi toparlanmalar olacağını düşünüyorum.

BİST bugün güne dış borsalardaki yükselişlerin etkisi ile 500-700 puan civarı yükselişle başlayabilir. Ama olası yükselişinin sürmesi halinde 123.950 ve 124.536 dirençlerinin güçlü dirençler olacağını ve şimdilik bu seviyeleri geçemeyeceğini düşünüyorum. Lakin teknik olarak eğer 124.536 direncini aşacak olursa, bu takdirde oluşacak fincan-kulp formasyonu nedeniyle yükselişin 127.000 seviyesine doğru hızlanabileceği uyarısını da yapmak istiyorum.

Tekrar ediyorum. Ben şimdilik iyimserliği biraz fazla buluyorum. ABD ile Halkbank konusundaki dava da, hala olası S-400 sorunu sürdüğü, Halkbank davası devam ettiği için karşımızda sorun olmaya devam ediyor. Son olarak ABD Türkiye ile istihbarat paylaşımlarına son verdiğini açıkladı. Bu aramızdaki itilafların ciddiyetini koruduğunu gösteren bir gelişmedir.

ABD ile hal buyken, Rusya ile de gerilim yaşıyoruz. Esad'ın Rusya destekli güçleri İdlib'i vurmaya devam ediyor. İdlib dışında bir çok Türk gözlem noktasının çevrelerini de almış durumdalar. Cumhurbaşkanımız eğer şubat sonuna kadar gözlem noktalarımızın dışına kadar geri çekilmezlerse, bunu bizim sağlayacağımızı ilan etti. Yani Suriye ordusu ile karşı karşıya gelme riskimiz var demek. Rusya olur vermeden böyle bir karşılaşma olmaz. Yani diğer taraftan da Rusya ile olumsuz bir havadayız.

İşte tüm bunlar karşımızda dururken, BİST'in gördüğü 124.536 direncini zorlamasını ve aşabilmesini biraz fazla iyimserlik olarak görüyorum. Bu nedenle dün seans içinde yükseliş sonrasında yaşanan 1.300 puanlık kar realizasyonu benzeri bir gün yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama yazımda dikkat çektiğim gibi, eğer ben yanılıyorsam ve BIST 124.536 direncini de aşacak olursa, o zaman teknik yükselişine yazımda verdiğim seviyelere doğru hızlanarak devam edebilir. Görüşlerim ve teknik ihtimalleri paylaştım, umarım kararlarınızda sizlere yardımcı olur.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

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