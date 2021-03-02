60,6 milyonluk kar açıklaması yapan KARDEMİR, genel kurul toplantı tarihini KAP'a bildirdi!

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart’ta saat 10.00’da KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtildi. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasıyla başlayacak ve 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunacağı genel kurulda, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilecek.
İHA'da yer alan habere göre KARDEMİR şu açıklamayı yaptı; "Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2020 yılı dönem karı hakkında yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Sermaye Piyasası Kurulunun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince genel kurula bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2020 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi."
Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karı ile kapattığını bildirdi.
KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl, 2019 rakamlarına kıyasla şirketin satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 23,7 artış kaydedildiği belirtildi.
Üretim rakamlarında ham çelik üretiminin 2020'de, 2019'a kıyasla yüzde 11,5 artışla 2,50 milyon tona ve nihai haddelenmiş ürün satışının yüzde 5,7 artışla 2,37 milyon tona yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:
"Covid-19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren yarattığı negatif etki, KARDEMİR için alınan önlemlerin de etkisiyle yılın 4. çeyreğinden itibaren yerini toparlamaya bırakmış, bu çeyrekte, yılın ilk üç çeyreğine kıyasla gerek operasyonel gerekse finansal anlamda oldukça olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. KARDEMİR olarak 2020 yılında yaptığımız çeşitli işlemlerle şirketimizin döviz pozisyon açığı belirgin ölçüde azaltılmıştır."
Fabrikanın 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karı ile kapattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KARDEMİR, 2020 yılında personel sayısını konsolide bazda 147 kişi artırmıştır. Salgın sürecinde, şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskler yakinen takip edilerek, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmiştir. Temel göstergeler ve beklentiler, 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını göstermektedir. Bu doğrultuda, tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle, hedeflerimize sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz."
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