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ABD borsalarında tarihi kayıp: Dow Jones yüzde 5 düştü

06 Şubat 2018 00:40

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi'nde kayıplar yüzde 5'i aştı. Gün sonunda endeks yüzde 4.6 düşüşle 1175 puan kayıpla kapandı.

ABD borsalarında tarihi kayıp: Dow Jones yüzde 5 düştü
New York borsasında endeksler, yatırımcıların satış pozisyonu almaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
 
Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,00 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti. 
 
Standard & Poor's 500 Endeksi 113,16 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.
 
Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu. 
 
Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı. 
 
Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti. 
 
Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay ABD'li şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin borsada düzeltme nedeniyle kaynaklandığını belirtti.
 
SON 7 YILIN EN SERT SATIŞI YAŞANDI
 
-Dow Jones endeksi 1100 puanlık kayıpla son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Bu düşüşle Dow Jones ilk kez 4 haneli düşüş (1100 puan) yaşamış oldu. 
 
-ABD'de tarihi satışların yaşandığı seansta bir ara yüzde 6'yı bulan düşüşün 'Tetikletici Satış' denen programatik satışlar nedeniyle olduğu sanılıyor.
 
-S&P Endeksi günü yüzde 4.1 düşerek Ağustos 2011'den beri en sert düşüşünü yaşadı. 
 
-Tahvil faizi ise panik satışlar ve güvenli liman algısı ile yüzde 2.71'e kadar geriledi.
 
-Piyasalar kapalı olduğu için dolar/TL kuru bu türbülanstan çok etkilenmedi. geceyi 3,7790'dan kapadı.
 
-Piyasalar kapalı olduğu için dolar/TL kuru bu türbülanstan çok etkilenmedi. geceyi 3,7790'dan kapadı.
 
(AA / NTV)
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 26 Oy
    BETER OLUN BATARSINIZ İNŞALLAH..ZATEN KASANIZ TAMTAKIR OLMUŞ. TERÖRİST BESLEMEKTEN KATİLLERE SİLAH CEPHANE AYLIK KOLAYMI.....
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