Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya’nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi. Karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya, 1 Mart’ta işlemin tamamlanmasıyla resmen Akkim’in oldu.
Şirketin Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma işleminin her iki şirket çalışanları için de hayırlı olmasını dileyerek yatırımların süreceği mesajını verdi.
Geride kalan 6 yılda toplam 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipri, “Organik ve inorganik büyüme olanaklarını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyümeye dönük yatırımlarımızla gelecek 5 yıllık periyotta ciromuzu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. USK Kimya’yı bünyemize dahil ederek, yıllık ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatı yakaladık. Pazardaki güçlü pozisyonu, yüksek ‘know-how’ kabiliyeti ve ihracat kapasitesiyle USK’nın aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
(DHA)
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