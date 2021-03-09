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Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı

BORSA HABERLERİ  | 09.03.2021 15:19 | Son Güncelleme

Aydın’da faaliyet gösteren karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya, Rekabet Kurulu’ndan gelen satın alma onayı ile Akkim Kimya’yanın bünyesine katıldı.

Akkim Kimya, USK Kimya'yı satın aldı

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya’nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi. Karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya, 1 Mart’ta işlemin tamamlanmasıyla resmen Akkim’in oldu.

AKKİM KİMYA CİRO HEDEFİ 600 MİLYON DOLAR

Şirketin Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma işleminin her iki şirket çalışanları için de hayırlı olmasını dileyerek yatırımların süreceği mesajını verdi.

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Geride kalan 6 yılda toplam 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipri, “Organik ve inorganik büyüme olanaklarını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyümeye dönük yatırımlarımızla gelecek 5 yıllık periyotta ciromuzu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. USK Kimya’yı bünyemize dahil ederek, yıllık ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatı yakaladık. Pazardaki güçlü pozisyonu, yüksek ‘know-how’ kabiliyeti ve ihracat kapasitesiyle USK’nın aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

(DHA)

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