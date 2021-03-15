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Aksa Enerji'den yatırım açıklaması

BORSA HABERLERİ  | 15.03.2021 11:28 | Son Güncelleme

Aksa Enerji, KAP'da yayınladığı bildiride Gürcistan'a elektrik ihracatı yapacağını duyurdu.

Aksa Enerji'den yatırım açıklaması

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ, Gürcistan'a 15 gün süreyle 530 megavat kapasiteye kadar elektrik ihracatı yapacağı KAP'da yayınlandı.

AKSA ENERJİ'DEN YATIRIM AÇIKLAMASI

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin Gürcistan'a 16 Mart-31 Mart tarihlerinde 530 megavat kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurunun 12 Mart'ta onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ihracat faaliyetinin 16 Mart'ta başlamasının planlandığı kaydedildi.

(AA)

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