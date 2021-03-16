Ali Koç'un açıklamasından sonra Ford Otosan (FROTO) hisseleri tavan yaptı!

Son dakika haberine göre, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda, Ali Koç'un otomotiv sektöründe Türkiye'nin en büyük yatırımını gerçekleştireceğini açıklamasının ardından FROTO hisseleri üst üste tavan yaptı.

FROTO HİSSELERİ YÜKSELDİ

Ali Koç, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"da yaptığı konuşmada, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Açıklama öncesinde 190 TL seviyelerinden seyreden FROTO hisseleri üst üste tavan yaparak, 208 TL'yi geçti.



