Altın ve döviz yatırımcısı kazandı

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,56'lık kayıpla 116.859,19 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 116.265,20 puanı, en yüksek ise 119.245,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 0,43'lük azalışla 139.403,80 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,67'lik düşüşle 131.272,19 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,05'lik kayıpla 84.908,11 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 4,49'luk azalışla 129.042,43 puana geriledi.

BİZİM MAĞAZALARI EN ÇOK PİRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,95 ile Bizim Mağazaları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,79'luk artışla Metro Holding, yüzde 8,56'lık yükselişle de Yataş izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,78 ile Aselsan oldu. Bu hisseyi yüzde 5,69'luk düşüşle Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 5,68'lik azalışla da İhlas Gayrimenkul takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 873 milyon 37 bin 25 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 935 milyon 451 bin 965 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 577 milyon 6 bin 722 lirayla Vestel takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 132 milyon lirayla Garanti Bankası, 44 milyar 149 milyon 985 bin 51 lirayla Koç Holding ve 41 milyar 880 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56'lık artışla 162,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,55'lik değerle 1090 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,90'lık artışla 3,8220 lira olurken, euronun satış fiyatı yüzde 0,97'lik yükselişle 4,7040 lira oldu.

Geçen hafta 5,3070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79'luk gerilemeyle 5,2650 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74'lük artışla 4,0850 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİ

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,18, yatırım fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.