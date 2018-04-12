Avrupa borsaları düşüşte

Asya borsalarında dünkü karışık seyrin ardından, Avrupa borsaları da ABD-Rusya arasındaki “füze” gerilimine ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının tüm üyelerin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği görüşünde olmasına bağlı olarak düşüşlerle açıldı.

DAX yüzde 0.06 düşüşle 12,286.91 puana gerilerken, enflasyon verisinin beş buçuk yılın en güçlü düzeyinde geldiği Fransa’da CAC yüzde 0.06 düştü ve 5,274.54 puana geriledi. İngiliz bahis teknolojisi şirketi Playtech’teki yüzde 9 yükselişe rağmen FTSE jeopolitik gerilime bağlı olarak yüzde 0.05 düştü ve 7,253.41 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.29 yükseldi ve 23,079.34 puana yükseldi.

Birleşik Krallık ve Fransa'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 1.0, bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile Ekim 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.