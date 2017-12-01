Başbakan talimat verdi! O çiftçilere müjde

Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanla Kurulu Kararı ile bir yıllık erteleme imkanı getirildi.

80 BİN ÇİFTÇİ FAYDALANACAK



Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, karardan 80 bin çiftçinin yararlanması öngörülüyor.

Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.