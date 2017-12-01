Başbakan talimat verdi! O çiftçilere müjde

01 Aralık 2017 17:37
Başbakan talimat verdi! O çiftçilere müjde

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi.

 Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına Bakanla Kurulu Kararı ile bir yıllık erteleme imkanı getirildi. 

80 BİN ÇİFTÇİ FAYDALANACAK

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, karardan 80 bin çiftçinin yararlanması öngörülüyor.

Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı veriyor.

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 13 Oy
    Para içinde yüzen Cengiz inşaatın 100 milyonlarca borcunu siliyorsunuz gariban çifçinin borcunu ise erteliyorsunuz. Çok adaletlisiniz.
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  • 11 Oy
    secim yatirimlari basladi sanirim seneye secim var gene meydanlara cikmaya basladi ii yüzlü kisiler...
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  • 10 Oy
    borcumuzu ertelemeyin mazotu indirin o yeter bize
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  • 8 Oy
    cok önemlı iş yapmış
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  • 10 Oy
    peki satamadıkları ürünlerin parasını vermeyecekmisiniz gelecek yıl ne ekecekler paraları kaldımı ? suri lere aylık 750 tl kızılay maaşı 100 lirada devlet tarafından veriliyor ve bilmediğimiz paralarda vardır üstüne ülkede çalışıp maaşta alıyorlar adamlar bizden iyi geçiniyor afetten zarar gören çiftçilere yardım yapsanız ne olur
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  • 8 Oy
    talimat ver rüşvet paraları hırsızlık paraları şehit aileri ile gazi yakınlarına dağıtılsın
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  • 6 Oy
    akp den jest..
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  • 7 Oy
    BAŞBAKAN.. HEP ALACAKLARI PEŞİNDE.. EMEKLİYİ DÜŞÜNDÜĞÜ YOK.. YILLIK ENFLASYON... %10 ONA GÖRE ... BANA GÖRE..%30... ZAM.ZAM. ZAM... TÜRKİYEYİ BENDE YÖNETİRİM... BÖYLE... EMEKLİ MAAŞLARI..2000 TL OLMAZSA... SİZEDE GÜLE GÜLE..
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