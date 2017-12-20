Beymen Mağazacılık halka arz ediliyor

20 Aralık 2017 10:18
Beymen Mağazacılık halka arz ediliyor

Beymen Mağazacılık'ın 156 milyon TL olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandı.

Boyner Perakende, Beymen Mağazacılık'ın yüzde 49'a kadar olan kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.
 
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık AŞ'nin 156.225.000,00 Türk Lirası olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir"

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 3 Oy
    Boyner Perakende yerler altında. 11 liradan aldım geçen sene şimdi 9 lira civarı. Adamlar 1 senedir paramı esir aldı ve 1 sene paramı kullandı. Buradan bakarak Beymen'e yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. Ben canlı bir örneğim.
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  • 0 Oy
    @atesdinler10 Geçmiş olsun. Acaba halka arz da hisse nasıl alınıyor merak ettim aldığın hisselerden kar etmek için şirketin yılda yüzde kaç büyümesi gerek acaba.
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    bu işler kumara döndü artık ,şans nasip kısmet ve sabır
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