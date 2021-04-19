Biotrend halka arz ne zaman sonuçlanır? 750 milyon lira bekliyor

Bünyesinde Kelebek Mobilya ve Doğtaş Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding’in enerji iştiraki Biotrend Enerji’nin halka arzında talep toplama aşaması için belirlenen fiyat aralığı açıklandı. 16,50 Türk lirası-18,00 Türk lirası fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü 688-750 Milyon Türk lirası olarak hesaplanıyor. Böylece şirketin halka arz oranı da ek satış da dâhil olmak üzere yüzde 27,8’ye ulaşacak. Deniz Yatırım ve TSKB önderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyumca yapılacak halka arzın yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 80’i ise yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Yüzde 45 günlük alım emri 19-20-21 Nisan’da talep toplanacak işlemde halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü yapılacak. Buna göre 10 işlem günü boyunca, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1 milyon 875 bin adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek. 38 kurum talep toplayacak

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer alıyor: Ahlatçı Yatırım, A1 Capital, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Alan Yatırım, Alnus Yatırım, Dinamik Menkul, Garanti Yatırım, Ata Yatırım, BGC Partners, Bizim Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey, Gedik Yatırım, Global Menkul, İntegral Yatırım, Investaz Yatırım, İnfo Yatırım, ING Menkul, Metro Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, QNB Finans Yatırım, Phillipcapital Menkul, Piramit Menkul, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Tera Yatırım, Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım. 17 tesiste elektrik ve atık yönetimi Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2021’de 11 kentte 17 tesisle atıkları elektriğe dönüştürmeyi, istihdama, ekonomiye ve çevre bilincine katma değer sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Biotrend Enerji’nin 2020’deki ürettiği senelik elektrik miktarının 300 Milyon kWh olduğunu belirten Doğan, “2020 sonundan itibaren, sahip olunan tesislerin toplam kurulu gücü 55,8 MW. Son 3 yıl içerisinde önemli büyüme kaydeden Biotrend Enerji’nin 2020 yılı itibariyle satış hasılatı 245,3 milyon Türk lirası ve Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar’ı ise 129,7 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere temiz bir dünya Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, halka arz sürecinde önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığının altını çizerken, tüm yapılan yatırımların gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakmak için yapıldığını, halka arz çalışmalarının; büyüme hedeflerini sürdürmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adım olduğunu da kaydetti. Türkiye’de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Biotrend Enerji, atıktan elektrik üretimi ve entegre atık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. Biotrend Enerji’nin sayıları 2021’in sonunda 17’ye ulaşacak tesislerinde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, düzenli depolama alanı, biyometanizasyon, çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi ile biyokütle yakma işlemleri gerçekleştiriliyor. Biotrend Enerji’nin 2020 gelirinin yüzde 2’sini bertaraf işlemleri oluşturuyor. Şirket yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerine de sahip olmayı hedefliyor.