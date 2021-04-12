Birevim, Çözüm Tasarruf'u satın aldı

Birevim'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı ancak satın almayla birlikte Birevim'in 2,000'e yakın çalışana, 137 sabit ve 16 mobil şubeye ulaştığı belirtlidi.

BİREVİM ŞUBE SAYISINI ARTIRDI

Açıklamada yer alan bilgiye göre, böylece Birevim sektörün şube ağı ve çalışan sayısı olarak en büyük markası konumuna ulaştı.

Tasarruf finansman sistemi olarak adlandırılan ve katılımcıların faizsiz konut ve taşıt finansmanı elde etmesini sağlayan sistem Mart ayında kanunla düzenlenmişti. Buna göre sözkonusu şirketlerin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olması şartı getirilirken; bu durumun sektörde birleşme ve satın alamları beraberinde getirmesi bekleniyordu.

Sektörde yeni satın almalar yapabileceklerine işaret eden Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, "Bu satın alma ile sektörümüzü büyütmek, hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir adım attık. Aynı kararlılığı başka şirketler için de göstermekten çekinmeyecek, sektörün bekası adına kanatlarımızın altına almamız gerektiğine inandığımız başka firmaları da bünyemize katarak liderliğimizi perçinleyeceğiz" dedi.

Tasarruf finansmanı sisteminde 300,000 civarı tasarurf sahibi bulunuyor.

(Reuters)

