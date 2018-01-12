BIST 100 yeniden 115.000 puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 115.062,79 puandan başladı ve iki gün aranın ardından yeniden 115.000 seviyesinin üzerine çıktı.



Açılışta BIST 100 endeksi 343,98 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 0,73 ile madencilik oldu.



Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 114.718,80 puandan tamamladı.



BIST 100, ABD tahvil getirilerindeki artışın gelişmekte olan piyasalar genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle çarşamba günü 112.884'e gerilemişti.