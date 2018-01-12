FİNANS

BIST 100 yeniden 115.000 puanın üzerinde

12 Ocak 2018 10:41

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,30 yükselişle başladı ve iki gün aranın ardından yeniden 115.000 seviyesinin üzerini gördü.

BIST 100 yeniden 115.000 puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 115.062,79 puandan başladı ve iki gün aranın ardından yeniden 115.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi 343,98 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 0,73 ile madencilik oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 114.718,80 puandan tamamladı.

BIST 100, ABD tahvil getirilerindeki artışın gelişmekte olan piyasalar genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle çarşamba günü 112.884'e gerilemişti.

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Borsa Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın