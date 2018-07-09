FİNANS

BIST yatırım yapmak için şirket arıyor

BORSA HABERLERİ  | 09.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler için başvurular 9 Temmuz'da başlayacak

BIST yatırım yapmak için şirket arıyor

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak ve ortak olmak için paydaşlarını arıyor.

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yüksek büyüme potansiyeli bulunan ve ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'ler, erken aşama girişimler ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapacak. Yatırımlar Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçekleştirilecek.

Özel Pazar üyelik şartlarını sağlayan, hali hazırda sürdürülebilir bir gelir modeli bulunan anonim ve limited şirketlere yatırım yapacak BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 20 milyon lira fon büyüklüğüne sahip olacak.

BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapılması hedefleniyor.

Fon ayrıca, Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden yapacağı yatırımlarla ekonomik büyüme, ihracat ve inovasyonun gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Başvurular, 9 Temmuz'da başlayacak olup, girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler "www.bistozelpazar.com" adresinden detaylı bilgiye ulaşabilecek. AA

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Borsa 100 binin üzerini gördüBorsa 100 binin üzerini gördü
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa istanbul bist

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borsa 100 binin üzerini gördü

Borsa 100 binin üzerini gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor

Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.