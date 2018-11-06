FİNANS

BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada

BORSA HABERLERİ  | 06.11.2018 17:40 | Son Güncelleme

Güne yüzde 0.21 artışla 96 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.49 kayıpla 94 bin 514 puana çekildi. Dolar 5.35 liradan işlem görüyor.

BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada

Güne yüzde 0.21 artışla 96 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 1.49 kayıpla 94 bin 514 puana çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 118 bin 586 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.59 artışla yüzde 16.59'a çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde

6.05 düşüşle yüzde 21.12'ye indi.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasının ardından gerileyen dövizler yeni günün ortasına doğru toparlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı. Pazartesi gününü;

  • 5.3104 liradan kapatan dolar, en düşük 5.3045 lirayı, en yüksek 5.3792 lirayı gördükten sonra 5.35- 36 lira,

  • 6.0626 liradan kapatan euro, en düşük 6.0539 lirayı, en yüksek 6.1337 lirayı gördükten sonra 6.12 - 6.13 lira,

  • 6.9303 liradan kapatan sterlin, en düşük 6.9249 lirayı, en yüksek 7.0283 lirayı gördükten sonra 7.01 - 7.02 lira aralığına döndü.
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