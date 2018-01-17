FİNANS

Bitcoin yüzde 25 değer kaybetti

17 Ocak 2018 05:52

Piyasa değeri açısından en büyük 10 dijital para birimi Salı günü büyük oranda değer kaybetti.

Bitcoin yüzde 25 değer kaybetti

Bitcoin'in yüzde 25 değer kaybederek 13 bin dolar seviyesinden 11 bin dolar seviyesine kadar indiği görüldü.

 
Böylece Ocak ayında başlayan satış dalgasının kurbanı olan Bitcoin, Aralık ayından beri en düşük seviyesini görmüş oldu.
 
Bitcoin'in düşüşüne diğer kripto para birimleri de katıldı.
 
Ripple yüzde 40 kadar düşerken Ethereum yüzde 31 değer kaybederek 871 dolar seviyesine indi.
 
GÜNEY KORE: YASAKLAYABİLİRİZ
 
Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dong-yeon'un dijital paraların ticaretinin yasaklayabileceklerini söylemesi yatırımcıları korkutmuştu.
 
Her ne kadar Kim, bu hamlenin bakanlıklar arasında ciddi bir şekilde müzekere edilmesi gerektiğini söylese de aynı zamanda mantıksız bir spekülasyon dalgasının görüldüğünü eklemiş ve bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.
 
"BÜTÜN PARANIZI KAYBETMEYE HAZIR OLUN"
Londra'daki ETX Capital şirketinin kıdemli piyasa analisti Neil Wilson, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Güney Kore'nin dijital paralar açısından dünyanın en büyük üçüncü piyasası olduğu hatırlatmasını yaptı.
 
Wilson; Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD'nin dijital para piyasasına düzenleme getirme üzerine çalıştığını hatırlatarak belki de dijital paraların yükselişinin sonunun geldiği uyarısında bulundu.
 
Bloomberg televizyonuna konuşan Avrupa Birliği'nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkanı Steven Maijoor ise yatırımcıların 'bütün paralarını kaybetmeye hazır olması' gerektiğini söyledi.
 
Forex.com sitesinden piyasa analisti Fawad Razaqzada ise Business Insider haber sitesine yaptığı açıklamada yaşananın 'kripto paralardan oluşan bir kan gölü' olduğunu aktardı.
(BBC TÜRKÇE)

 

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