FİNANS

Boğaz köprüleri 2018 zamlı geçiş ücreti belli oldu

30 Aralık 2017 18:02

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda zam yapıldı.

Boğaz köprüleri 2018 zamlı geçiş ücreti belli oldu

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri 1 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha kısa sürede ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların ve Boğaz Köprülerinin, uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılması bakım-onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesine bağlıdır. Bu amaçla ücretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapılmasına karar verilmiştir.

Yeni fiyat ayarlaması uygulaması; daha önce yapılanlara göre farklılıklar içermekte olup araç sınıflarına ve coğrafi bölgelere göre geçiş ücreti tarifesi yöntemi benimsenmiştir. Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda zararlı emisyon salınımını minimize ederek çevreyi korumak da hedeflenmiştir. Bu çerçevede otomobil ağırlıklı 1. ve 2.sınıf araçlara daha yüksek ve ticari faaliyet ağırlıklı ağır tonajlı 3., 4., 5.araçlara daha düşük fiyat artışı uygulanmış ve bazı otoyollarda 3., 4., 5. sınıflara herhangi bir ücret artışı yapılmamıştır.

Köprü ve Otoyollarda uygulanacak geçiş ücreti ayarlamasında;

Boğaz Köprülerinde, 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama % 25, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama %10 oranında artırılmıştır. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı Kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri ortalama % 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama %15, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama % 10 oranında artırılmıştır. Çukurova Otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı Kesimi) ve (Adana Doğu-G.Antep-Ş.Urfa Kesimi), 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama % 10 oranında artırılmış, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Boğaz Köprüleri ve tüm otoyollarda 6. sınıf motosiklet ücretlerinde artış yapılmamış olup bu sınıfta 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilecektir. Buna göre; Boğaz Köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 TL, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 TL, en yüksek geçiş ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri ve otoyol geçiş ücret tarifesi Karayolları Genel Müdürlüğünün internet adresi www.kgm.gov.tr'de duyurulacaktır."

Boğaz köprülerinden geçiş ücreti 2017 yılında 7 liraydı.
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Okuyucu Yorumları83 yorum
  • 40 Oy
    Köprüye %25 zam... Ver mehteri ver mehteri...
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  • 40 Oy
    VER VER VER VER VER ALLAH'IM VER....
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  • 40 Oy
    Yıl içinde hiç zam yok ya. Yılbaşı şart tabi
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  • 33 Oy
    köprüden geçmeyenler düşünsün
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  • 28 Oy
    kaşıkla ver kepçeyle al asgari ücretin zammını fazlasıyla geri alın
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  • 28 Oy
    Toplı taşamaya yöneletmek için mi benzine yaptığınız zamlar ve koyduğunuz mtv kazığından sonra millet kontak açamaz oldu zaten
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  • 30 Oy
    hic düşünmeden yüzde 25 zam yapılıyor ama nedense asgari ücrete gelince yüzde 14 yapılır...ama benim memurun hiçbirşeyi eksik olmasın çünkü çok önemliler.diğer işçiler sıradan zaten
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  • 26 Oy
    ankara dan istanbul a arabamızlada gitmek yasak resmen 50 git gel 20 köprü benzin zaten bedava
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  • 25 Oy
    %11.5 BÜYÜYEN VE GELİŞEN SÜPER GÜÇ TÜRKİYE BURASI.. NE KADAR BÜYÜK BİR YALANN..
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  • 23 Oy
    KENDİ SEFANIZ İÇİN BİZLERE YAPILAN ZÜLMÜ ALLAH GÖRÜYOR ALLAH HESABINI SORSUN SİZLERDEN
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  • 23 Oy
    yeni yıla girelim dedik te..!!!yeni yıl girdi bize ..!!Zevk almaya bakın :))
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  • 20 Oy
    zehir zıkkım olsun
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  • 19 Oy
    vöhhh be
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  • 19 Oy
    şimdi ben anlamadım bizmi yeniyıla giriyoruz yeniyılmı bize giriyo ????
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  • 19 Oy
    ülkemizin çeşitli yerlerinde hırsızlık olmaya başladı marketler kuyumcular ve mağazalar şimdi bu zamdan sonra ne bekliyorlar acaba bukadar işsizlik varken marketten insanlar erzak alamazken ne olacak bu milletimizin halidiye düşünen mualefet yokmu kardeşim ohal diye diye el koymadiklari şirketler kalmadı hepside teker teker kapatıldı taşlı yesin bu %53 birde önüne gelene gider yapıyor bu vatandaş çekecek acıyı sizler değil ey hükümet.
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  • 19 Oy
    T.C DEVLETİ TARİHİNİN EN AÇ GÖZLÜ HÜKÜMETİ..!
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  • 18 Oy
    iyi olmuş keşke % 100 zam olsa az bile
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  • 18 Oy
    Ekonomi kötüye gittikçe daha çok geçiriyolar,Geçmiş olsun...
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  • 18 Oy
    koyunlar bu daha iyi günler 2019 doğum gününüz olacak eğer görürsem
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  • 17 Oy
    devletimiz alacagına bonkör çok şükür 100 10 20 30 40 50 60 100 sizin matematik hocanızın bile kemikleri sızlar valla
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  • 17 Oy
    GEÇEN SENE O KÖPRÜDE MİLLET KANINI DÖKTÜ MEMLEKET İÇİN, UTANIN, UTANIN DA BARİ KÖPRÜYE ZAM YAPMAYIN..
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  • 18 Oy
    o değilde ben patronumdan zam istemeye korkuyorm herşeye zam gelirken... allahtan malatyada oturuyorm da köprü derdim yok yoksa toptan hapı yutmuştuk:))
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  • 15 Oy
    yolunda A.Ş
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  • 16 Oy
    Açıklanan enflasyon rakamları ile yapılan zamlar arasında orantı yok insaf...
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  • 13 Oy
    Köprünün giderleri çok arttı, dengelemek lazım zamla!
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  • 11 Oy
    aaa okadarcık mı?
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  • 5 Oy
    hakkımı helal etmiyorum birde vatanın çıkarına iş yapın sürekli zam zam zam ayıptır ya
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  • 6 Oy
    yaslayın bakalım en fazla yeni seçime kadar kime gelirse gelsin geçiriyor arkadaş bu millet ne yapsın bu şekilde yazık yazık. Bu milletin ahı yeter size Allah korkusu olmayan terbiyesizler.
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  • 5 Oy
    Hahaha beter olun. Bütün avrupa olarak sizleri kıskanıyoruz , nasıl hayatta kalıyorsunuz diye ama !
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  • 3 Oy
    Allah böyle kan emici sülüklerden müslüman alemini korusun...
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  • 5 Oy
    bu millete az bile girdikçe yarabbi şükür diyen bir toplum var bu ülkede
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  • 3 Oy
    asgari ücrete zam yapmak için bir komisyon var peki diğer zamları neden devlet kafasına göre yapıyor bu halkın devletiyse neden halkına verirken bir komisyon karar veriyor devlet halkına kafasına göre zam veremiyor ama suriyelilere açıktan bu halkın parasını verebiliyor kendi esnafına acimayip vergisiz mal satıyorsun deyip ceza basarken elin suriyelisine vergisiz iş yeri açma hakkı veriyor maaş bağlıyor onlara üzülüp acıyan merhametli devletimiz kendi halkına hiç acimiyor onlar müslüman biz gavur NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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  • 2 Oy
    YAPIŞTIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRRRR
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  • 2 Oy
    Dünya'da sadece bizim ülkede olan deli saçması bir uygulama bizim paralarımızla yapılan köprüden sen ne hakla hizmet geçişlerden para alırsın bre kafir bre zındık...Verilen paraları ancak cebe indirmeyi bilirsiniz yatırım var mı? YOK,iş yeri açma var mı? YOK,Ülkeye İstihdam sağlama var mı?YOK,doğru dürüst yaşam koşulları var mı?YOK,suçlara ceza var mı?YOK o zaman sizler niçin varsınız kaybolun gidin başımızdan ne haliniz varsa görün Şeytanın müridleri Allahınız'dan bulun İnşallah.***.
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  • 0 Oy
    Dünkü zamcığı geri aldılar :))
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  • 0 Oy
    Köprüye %25 zam yaptın, sigortaya %20 zam yaptınız, mtv ye %25 yaptınız, ekmeğe %25 zam yaptınız, maaşlara niye %25 zam yapmıyorsunuz? Devlet halkına sahip çıkacağına biz devleti saraylarda köşklerde yaşatmak için uğraşıyoruz ki yandaş mütahhit ... koymaya devam etsin!
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  • 0 Oy
    Demokrasilerde devlet halk için vardır bizde halk devlet için va.bunada faşizm denir
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  • 0 Oy
    memleket sevdalısı biri olarak burdan hükümeti uyarıyorum her sey çok guzelmis gibi her yıl yılbaşinı fırsat bilerek tasît vergisine,oto yola,köprüye,trafik cezalarına,ona buna zam yapıp zaten yoklar çeken bu gariban halkı iyice canından bezdirdin artik yeter ricam bastakinlerin biraz tabana inip halkın arasına karışıp bu insanlar ne yapar ne eder ne yer ne içer ne ile gećinir bir merak edin halk içini kemiriyor bu gidişle kaybeden halk değil hükümet olacak
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  • 0 Oy
    Ver Mehteri
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  • 0 Oy
    yazik çok yazik
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