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Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!

BORSA HABERLERİ  | 29.03.2021 14:52 | Son Güncelleme

2021 yılında halka arz başvurusu yapan şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken bir başvuruda Boğaziçi Beton'dan geldi. Boğaziçi Beton halka arz için SPK'ya başvurdu.

Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu!

Hazır beton üreticisi Boğaziçi Beton, 2021 yılında halka arz yapan şirketler listesine katılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Boğaziçi Beton halka arz için SPK'dan onay gelirken, hangi banka ile talep toplayacağı da belirtildi.

BOĞAZİÇİ BETON'DAN HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Reuters'ta yer alan habere göre, şirketin yayımladığı bültene göre, sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla yapılacak halka arzı Vakıf Yatırım yönetecek.

Açıklamada, halka arza ilişkin başka detay yer almadı.

Boğaziçi beton, kiraladıkları dahil 30 hazır beton tesisi ve 553 adet iş makinası ile inşaat projelerine beton sağlıyor. Şirketin 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 6 milyon metreküp hazır beton üretim kapasitesi bulunuyor. Şirket ayrıca agrega maden işletmeciliği de yapıyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada;

"Boğaziçi Beton paylarının halka arzına yönelik olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmenin tadil metnine ilişkin SPK’ya yapmış olduğu başvuru 11.03.2021 tarihinde kabul edilmiştir." denildi.

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