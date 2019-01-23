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Borsa 100 bin puanı gördü

BORSA HABERLERİ  | 23.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi 4 ay aranın ardından yeniden 100 bin puanı gördü.

Borsa 100 bin puanı gördü

Yıl başından bu yana yukarı yönlü seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık 4 ay sonra yeniden 100 bin puan seviyesini gördü.

Dün global borsalarda görülen satışlardan etkilenmeyerek pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, bugün de alıcılı fiyatlanıyor.

Endeks, gün içinde 100.050 puana kadar çıktı ve böylece 1 Ekim 2018'den beri ilk kez 100 bin seviyesini görmüş oldu.

Saat 10:55'de endeks yüzde 0,10 artışla 99.790 puandan işlem gördü.

Aynı saatte dolar/TL yüzde 0,30 düşüşle 5.3260'da yer aldı. Euro/TL de 0,20 azalışla 6.0540 seviyesinde.

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