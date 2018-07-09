Borsa 100 binin üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100.000 seviyesinin üzerine çıktı.

Güne yüzde 0,9 değer kazancıyla 99.596 seviyesinden başlayan endeks, açılış sonra yükselişini sürdürerek 100.053 puanı gördü.

Endeks en son 1 Haziran'da 100.000 seviyesinin üzerinde işlem görmüştü.

Analistler borsadaki artışa yönelik, "Bazı gelişen ülke para birimleri ve dış borsalardaki toparlanma çabaları iç piyasalara olumlu etki" görüşünü paylaşıyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta 4.58 seviyesinden kapanan dolar/TL yüzde 0,5 düşüşle 4,55 seviyesinden işlem görüyor.

Gözler Fitch'in raporunda olacak

Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak kabine üyelerinin takip edileceğini dile getiren analistler, hafta genelinde ise, çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirterek, olası düşüşlerde ise 97.900 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade ediyor.

