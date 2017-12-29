Borsa 2017'yi rekorla kapattı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılı rekor düzeyden tamamladı. BIST 100 endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 5,6 milyar TL oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılı rekor düzeyden tamamladı. BIST 100 endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 5,6 milyar TL oldu.
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