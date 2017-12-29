Borsa 2017'yi rekorla kapattı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılı rekor düzeyden tamamladı. BIST 100 endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 5,6 milyar TL oldu.

Endeks seans içinde 115 bin 840 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü.

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla BIST 100 endeksi 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

AA