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  4. Borsa 2020'ye nasıl başladı?

Borsa 2020'ye nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 02.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,42 artışla 114.902,51 puandan başladı.

Borsa 2020'ye nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 477,55 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 114.902,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım oldu.

2019'un son işlem gününde 115.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı. Endeks, böylece 2019'da yıllık bazda yüzde 25,4 değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

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bist piyasalar

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