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Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı

BORSA HABERLERİ  | 10.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 düşüşle 97.650,95 puandan başladı.

Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu güne satıcılı bir başlangıç yaptı.

Dün gün içerisinde 100.000 puanın üzerini gören daha sonra 99.250 seviyesine inen endeks, bu sabah açılışta yüzde 1,61 düşüşle 97.650,95 puanda yer aldı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi de yüzde 1,29 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

Dün 100.807,80 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 99.252,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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