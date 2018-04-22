Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin, geçen haftaki düşüşünde önemli destek konumundaki 107.700 puanın üzerinde tutunduğunu belirterek, yükselişin güçlenebilmesi için 112.500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti. Endeksin 112.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin sırasıyla 118.500 puan ve 121.532 zirvesi olacağına değinen analistler, olası düşüşlerde ise 110.000 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası döviz kurları hızlı bir şekilde düşerken, BIST 100 endeksi de düşüş eğilimini sonlandırdı.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri, haftalık bazda 4 hafta süren düşüş eğilimini, erken seçim kararının pozitif etkisiyle sonlandırarak yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, bu hafta yüzde 1,2 değer kazanarak, 12 Şubat haftasından bu yana ilk kez yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetti. Endeks, 109.861 puandan başladığı haftada en düşük 107.439 puanı görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını açıklaması sonrası yükselişe geçerek 112.406 puana kadar çıktı.

SON YAPILAN SEÇİMLER ÖNCESİNDE BORSA POZİTİF SEYRETTİ

Son 3 senedir gerçekleştirilen seçimlerden önceki iki ay içinde Borsa İstanbul pay piyasalarının seyrine bakıldığında genel olarak yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülüyor. 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki ay önce yükselişe geçen ve yaklaşık yüzde 9 değer kazanan BIST 100 endeksi, seçime haftalar kala kazançlarını geri vermişti.

Borsa İstanbul'da 2015 genel seçimi öncesinde de 2014 Cumhurbaşkanı seçimine paralel bir seyir izlendi. Genel seçime iki ay kala yükselişe geçen endeks, yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Seçime 3 hafta kala etkisini artıran kar satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, seçim sonuçlarının koalisyona işaret etmesiyle sonraki süreçte de genel olarak düşüş eğiliminde hareket etti.

2015'te 1 Kasım'da yapılan erken genel seçim öncesinde ise Borsa İstanbul'da seçime iki ay kala başlayan yükseliş rallisi BIST 100 endeksinin yüzde 18 değer kazanmasını sağlamıştı. Önceki seçimlerden faklı olarak seçime kadar yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, seçimin ardından güçlenen kar satışları ile kazançlarını 6 haftada geri verdi.