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Borsa'da açığa satış nedir? Açığa satış emri neden uygulanır?

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2021 10:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış uygulaması ile ilk kez karşılaşan vatandaşlar ne anlama geldiğini araştırıyor. Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına gelmektedir.

Borsa'da açığa satış nedir? Açığa satış emri neden uygulanır?

Açığa satış emri, ilgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir.

BORSA'DA AÇIĞA SATIŞ NE ANLAMA GELİR?

Henüz fiyat oluşmamış ise emrin fiyatı, kapanış fiyatının en az bir adım üzerinde olmak zorundadır.

Baz fiyatı değiştirilmiş veya serbest marjlı hisselerde henüz işlem gerçekleşmeden açığa satış emri verilemez. Aksi belirtilmedikçe girilen her emir ilgili seans süresince geçerlidir.

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Ancak emirler geçerli oldukları süre veya son tarih belirtilerek tarihli emir şeklinde verilebilir.

Tarihli emirler Borsa Yönetim Kurulu'nun belirlediği süreye kadar girilebilen, adım ve fiyat değişme kuralları çerçevesinde geçerliliğini koruyan emirlerdir.

Hisse senedinin baz fiyatında emrin geçerlilik süresi içinde temettü ödemesi ve sermaye arttırımından kaynaklanan bir değişme olmuşsa veya sistemde üye kodu değişikliği yapıldığı durumda, bu tür emirler iptal edilir.

Tarihli emirler üye tarafından, istenildiğinde seans bazında geçerli emre çevrilebilir. Borsa Yönetim Kurulu Borsa emirlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

İMKB Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesi (f) bendi uyarınca Hisse Senetleri Piyasası Müdürü, Müdür Yardımcısı veya ilgli eksper tarafından gerekli görüldüğünde piyasaya intikal ettirilmiş alım-satım emirlerinin tamamına veya bir kısmına ilişkin olarak üyelerin tutmaları gereken kayıt ve belgelerin ibrazı Yönetim Kurulu'nca önceden belirlenen esaslar çerçevesinde istenebilir.

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