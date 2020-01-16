FİNANS
  4. Borsa'dan tarihi rekor geldi

Borsa'dan tarihi rekor geldi

BORSA HABERLERİ  | 16.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

BİST 100 Endeksi tarihi rekorunu tazeledi. Borsa 122.141 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa'dan tarihi rekor geldi

BIST 100 Endeksi 122.141 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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