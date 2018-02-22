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Borsa, Fed sonrası düşüşle açıldı

22 Şubat 2018 11:15

Fed toplantı tutanakları sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 116.138,10 puandan başladı.

Borsa, Fed sonrası düşüşle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 116.138,10 puandan başladı.
 
Açılışta BIST 100 endeksi, 177,88 puan ve yüzde 0,15 azalarak 116.138,10 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile iletişim oldu.
 
Dün dolar kurundaki gerilemenin olumlu etkisiyle gün boyu yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 yükselişle 116.315,98 puandan tamamladı.
 
Analistler, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına göre, Fed yetkililerinin 2018'de yapılacakları faiz artışları konusunda görüş birliğinde olduklarını belirterek, tutanakların ardından ABD tahvil faizlerinde yükselişler, pay piyasalarında satış baskısı görüldüğünü ifade etti.
 
Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 117.700 seviyelerinin direnç, 114.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi. 
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