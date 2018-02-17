Borsa, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu fiyatlıyor

Bu hafta borsa ve altın yatırımcısına kazandırırken, döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,57'lik kazançla 116.510,97 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.248,80 puanı, en yüksek ise 117.517,60 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 2,87'lik artışla 140.753,37 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,61'lik yükselişle 128.983,14 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,08'lik değerle 83.838,64 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,35'lik primle 134.846,50 puana yükseldi.

FENERBAHÇE FUTBOL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,52 ile Fenerbahçe Futbol oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 7,98'lik artışla TürkTraktör, yüzde 7,8'lik yükselişle de Turcas Petrol izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 22,49 ile Bera Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 12,49'luk düşüşle Erbosan, yüzde 6,66'lık azalışla da Borusan Mannesmann takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 327 milyon 341 bin 697 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 2 milyar 213 milyon 597 bin 182 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 21 milyon 737 bin 699 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 64 milyon lirayla Garanti Bankası, 44 milyar 885 milyon 395 bin 485 lirayla Koç Holding ve 42 milyar 280 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ, DÖVİZ DÜŞTÜ





Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05'lik artışla 163,50 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11'lik yükselişle 1094 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro, kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,75'lik azalışla 3,7510 lira olurken, euro,nun satış fiyatı yüzde 0,36'lık düşüşle 4,6660 liraya geriledi.

Geçen hafta 5,2900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,36'lık azalışla 5,2710 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,29'luk düşüşle 4,0640 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI YÜZDE 0.26 DEĞERLENDİ

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.