FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

09 Şubat 2018 10:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 azalışla 113.146,05 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 azalışla 113.146,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.117,48 puan ve yüzde 0,98 azalarak 113.146,05 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,62 ile madencilik oldu.

Dün, yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasından bulduğu destekle 116.055,18 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, dolar kurundaki yükseliş ve yurt dışı piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 114.263,53 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, yükseliş eğilimindeki faizler ve ABD'de hükümetin kepenk kapatmasının negatif etkisinin devam ettiğini belirtiyor. ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylayamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor. Uzmanlara göre ABD federal hükümetinin bir hafta kapalı kalmasının ülkeye maliyeti 6,5 milyar dolar oluyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 ve 110.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

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