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Borsa güne düşüşle başladı

BORSA HABERLERİ  | 31.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 95.942,24 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 215,50 puan ve yüzde 0,22 düşüşle 95.942,24 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile metal ana sanayi oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 96.157,74 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

TCMB tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, TCMB'nin bir önceki Enflasyon Raporu'nda yıl sonunda enflasyonun yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, orta noktasının ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydederek, 95.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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