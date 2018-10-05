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Borsa güne düşüşle başladı

BORSA HABERLERİ  | 05.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 94.354,64 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 142,16 puan ve yüzde 0,15 azalışla 94.354,64 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile ticaret oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle gün boyu düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla günü önceki kapanışa göre yüzde 2,77 değer kaybıyla 94.496,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

İstihdam raporundaki, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, yükseliş eğilimindeki tahvil faizlerinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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