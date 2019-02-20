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Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 20.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 değer kazancıyla 101.990,37 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 248,23 puan ve yüzde 0,24 artışla 101.990,37 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran 0,72 ile iletişim oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 100.713,11 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek günü önceki kapanışın hemen üzerinde 101.742,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Fed'in para politikası duruşunu, faiz değişiklikleri konusunda kullandığı "sabırlı olacağız" ifadesi ile daha "güvercin" olarak değiştirdiği ocak ayı toplantısının tutanaklarında, Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını bildiren analistler, Fed tutanakları öncesi piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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