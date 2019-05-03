FİNANS

Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 03.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 94.245,42 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 66,05 puan ve yüzde 0,07 artışla 94.245,42 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 gıda, içecek oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisinin artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 primle 94.179,37 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini söyledi. Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.

Bilanço dönemi olması nedeni ile hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış göstermişti.

KAYNAK:AA

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Borsa güne nasıl başladı?Borsa güne nasıl başladı?
"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın" "Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa hisse Endeks

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

iPhone alırken bakın ne kadar vergi ödüyoruz!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa güne nasıl başladı?

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

"Türkiye’nin dev şirketlerine VİOP'ta yatırım yapın"

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, haftaya nasıl başladı?

Borsa, haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.