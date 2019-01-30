FİNANS

Borsa güne yatay başladı

BORSA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:20 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 104.154,24 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 55,88 puan ve yüzde 0,05 artışla 104.154,24 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.

Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Avrupa'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki "güvercin" söylemlerine devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. KAYNAK:AA

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