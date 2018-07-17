FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 17.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,35 puan artarak 89.818,36 puandan açıldı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,35 puan artarak 89.818,36 puandan açıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gününe yüzde 0,08 artışla 89.818,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 74,35 puan ve yüzde 0,08 değer kazancıyla 89.818,36 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün yurt içinde işsizlik verisinin tek haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 89.744,01 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek seviyeleri olduğunu ifade eden analistler, 91.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

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