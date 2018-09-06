FİNANS

Borsa güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 06.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 93.121,74 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 330,76 puan ve yüzde 0,36 artışla 93.121,74 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 0,77 ile metal ana sanayi oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 92.370,79 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 92.790,99 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik ve siyasi gerilimin azalsa da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa bist Endeks

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

TÜİK açıkladı: Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı?

TÜİK açıkladı: Türkiye en çok hangi ülkeden göç aldı?

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor

Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.