Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 176,08 puan ve yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün yurt içinde, ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilere paralel yüzde 5,2 olarak açıklanmasından bulduğu destekle 93.662,58 puanı gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 değer kaybıyla 91.698,34 puandan tamamladı.
Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu
Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum