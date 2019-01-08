Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,açılışta, 296,77 puan ve yüzde 0,33 artışla 90.247,86 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 primle 89.951,09 puandan tamamladı. KAYNAK:AA

