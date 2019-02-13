Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 değer kazancıyla 104.338,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 576,53 puan ve yüzde 0,56 artışla 104.338,99 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalarak 103.762,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla pozitif görünüm sergilediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Mart'ta sona erecek ek gümrük tarifelerine yönelik "ateşkes" ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pekin'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda süreyi uzatabileceğini" söylemesinin piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirten analistler, ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.