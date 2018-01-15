Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.485,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,07, holding endeksi yüzde 1,88 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,04 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6,78 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, açıklanan ekim ayı işsizlik oranının yüzde 10,3'e gerilemesinin ardından günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.500 puanı test etti. Bu seviyede gelen satışlar ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle günün ikinci yarısında hızlı bir şekilde düşüşe geçen endeks, günü yüzde 2,17 azalışla 112.159,21 puandan tamamladı.

Analistler, yarın ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi ile İngiltere ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 111.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA