Borsa günü yükselişle tamamladı

07 Aralık 2017 18:34
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kazancıyla 106.447,54 puandan tamamladı.

 BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.143,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile inşaat oldu.

 
Açıklanan Avro Bölgesi büyüme verisinin yıllık yüzde 2,6 ile beklentileri aşmasının pozitif desteği ve artan küresel risk iştahı ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 106.000 puanın üzerinde dengelendi.
 
Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.200 seviyesinin destek, 107.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti. 
 
AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde sanayi üretim endeksinde yüzde 4,7 artış bekliyor. Öte yandan, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor.
 
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.
 
AA
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