Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 665,53 puan artarken toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,99 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile spor oldu.

Yılın son haftasına yükselişle başlayan ve 112.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü olduğu gibi bugün de bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, 111.500-111.800 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, Borsa İstanbul'da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğine değinen analistler, Avrupa borsalarının devam eden Noel tatili nedeniyle yarın da kapalı olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.000 ve 112.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirterek, olası düşüşlerde ise 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

AA